Космонавт рассказал о жесткой посадке «Союза МС-19»

Космонавт Шкаплеров рассказал о жесткой посадке спускаемого аппарата «Союз МС-19»

Посадка спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-19» не была мягкой, передает ТАСС рассказ космонавта Антона Шкаплерова.

«Она не была мягкой, такая же жесткая, как и все остальные», — заявил Шкаплеров.

По его словам, в результате сильного ветра спускаемый аппарат после приземления совершил «несколько кульбитов».

Cпускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-19» с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым и американским астронавтом Марком Ванде Хаем вернулся на Землю 30 марта.

В настоящее время на Международной космической станции (МКС) находятся космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавтов НАСА Томас Маршберн, Раджи Чари, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер.