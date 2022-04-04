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Tele 2 отказался продлевать лицензию на бренд для России

Шведская Tele 2 отказалась продлевать лицензию на бренд для России после марта 2023 года

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский оператор связи Tele 2 лишится своего бренда не позднее, чем в марте 2023 года. Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на него на новый период. Об этом со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента компании Виктора Вальстрема пишет РБК.

При этом компания изучает возможности, чтобы прекратить действие лицензии еще раньше. Представитель «Т2 РТК Холдинг», в свою очередь, сообщил, что основания для разрыва соглашения отсутствуют. По его словам, коммуникаций со шведской компанией на эту тему нет.

Ранее СМИ уже сообщали, что российский Tele 2 готовит ребрендинг. Утверждалось, что владелец бренда уведомил о своем решении не продлевать договор.

По состоянию на 11 марта, по данным СПАРК, оператор зарегистрировал более 20 доменов с названиями, которые так или иначе отсылают к текущему бренду — Т2, T-plus и им подобные.

Ранее российские операторы связи сообщили, что смогут поддерживать стабильную связь до полугода, но уже с лета начнутся проблемы из-за дефицита оборудования. Минцифры, в свою очередь, рекомендовало им отказаться от тарифов с безлимитным интернетом, чтобы отсрочить выход из строя имеющихся в наличии устройств.

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Платон Щукин
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