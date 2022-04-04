Российская авиакомпания открыла продажу льготных билетов для Дальнего Востока

«Аврора» открыла продажу субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока

Российская авиакомпания «Аврора» открыла продажу субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Льготные тарифы действуют на полеты по маршрутам Якутск — Хабаровск, Якутск — Чита и Владивосток — Чита. Стоимость проездных документов начинается от 5,2 тысячи рублей на человека. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и Airbus А319.

Уточняется, что субсидированные полеты из Якутска в Хабаровск будут осуществляться со 2 апреля по 29 октября 2022 года (дважды в неделю), из Якутска в Читу с 15 апреля по 28 октября (один раз в неделю) и из Владивостока в Читу — с 30 марта по 29 октября два (вылета в неделю).

Ранее в марте президент России Владимир Путин поручил запустить программу по возврату части стоимости авиабилетов на рейсах внутри страны. По его словам, это будет дополнением к мерам государственной поддержки, такие как льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы.

