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Российская авиакомпания открыла продажу льготных билетов для Дальнего Востока

«Аврора» открыла продажу субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока

Фото: страница «Авиакомпания «Аврора»» во «ВКонтакте»

Российская авиакомпания «Аврора» открыла продажу субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Льготные тарифы действуют на полеты по маршрутам ЯкутскХабаровск, Якутск — Чита и Владивосток — Чита. Стоимость проездных документов начинается от 5,2 тысячи рублей на человека. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и Airbus А319.

Уточняется, что субсидированные полеты из Якутска в Хабаровск будут осуществляться со 2 апреля по 29 октября 2022 года (дважды в неделю), из Якутска в Читу с 15 апреля по 28 октября (один раз в неделю) и из Владивостока в Читу — с 30 марта по 29 октября два (вылета в неделю).

Ранее в марте президент России Владимир Путин поручил запустить программу по возврату части стоимости авиабилетов на рейсах внутри страны. По его словам, это будет дополнением к мерам государственной поддержки, такие как льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы.

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Валентина Процкова
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