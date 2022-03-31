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Путин поручил возвращать часть стоимости авиабилетов на рейсах по России

Путин поручил запустить программу по возврату части стоимости авиабилетов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил запустить программу по возврату части стоимости авиабилетов на рейсах внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это будет дополнением к мерам государственной поддержки, такие как льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы. Президент пояснил, что имеет в виду рейсы в самые загруженные месяцы: с апреля по октябрь.

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Глава государства также заявил о необходимости в сжатые сроки обеспечить возврат средств пассажирам несостоявшихся рейсов. «Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты просто закрыты. Поэтому нужно выдать деньги», — подчеркнул он.

Кроме того, Путин предложил компенсировать расходы аэропортам в тех регионах, где действуют ограничения на авиасообщение. «Нужно поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний не за счет пассажиров», — добавил президент.

Ранее, 31 марта, Путин заявил о важности сохранения доступных цен на авиабилеты в России. По его мнению, российские авиакомпании должны увеличить долю отечественных самолетов в собственных парках воздушных судов.

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Мария Гейн
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