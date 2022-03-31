Путин поручил возвращать часть стоимости авиабилетов на рейсах по России

Путин поручил запустить программу по возврату части стоимости авиабилетов

Президент России Владимир Путин поручил запустить программу по возврату части стоимости авиабилетов на рейсах внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это будет дополнением к мерам государственной поддержки, такие как льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы. Президент пояснил, что имеет в виду рейсы в самые загруженные месяцы: с апреля по октябрь.

Глава государства также заявил о необходимости в сжатые сроки обеспечить возврат средств пассажирам несостоявшихся рейсов. «Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты просто закрыты. Поэтому нужно выдать деньги», — подчеркнул он.

Кроме того, Путин предложил компенсировать расходы аэропортам в тех регионах, где действуют ограничения на авиасообщение. «Нужно поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний не за счет пассажиров», — добавил президент.

Ранее, 31 марта, Путин заявил о важности сохранения доступных цен на авиабилеты в России. По его мнению, российские авиакомпании должны увеличить долю отечественных самолетов в собственных парках воздушных судов.

