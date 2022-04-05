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На Колыме семьи погибших на Украине военных получат по три миллиона рублей

На Колыме семьи погибших во время спецоперации на Украине военных получат по 3 млн рублей

Фото: РИА Новости

Семьи погибших во время спецоперации России на Украине военнослужащих из Магаданской области получат из бюджета региона по три миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Колымы.

Постановление подписал губернатор, выплаты обеспечивает министерство труда и социальной политики области.

«По указу губернатора Магаданской области в случае гибели военнослужащего региональная единовременная выплата (ЕДВ) составит три миллиона рублей. Один миллион рублей из резервного фонда выплатят получившим тяжелое ранение, а также военнослужащим, удостоенным государственной награды за участие в специальной военной операции. Получившим легкое ранение ЕДВ составит 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

23 марта депутаты Государственной Думы сразу в трех чтениях приняли закон о признании участников спецоперации Вооруженных сил (ВС) России на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. Это позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

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Марина Совина
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