В МИД ответили на высылку российских дипломатов из ЕС фразой «ломать не строить»

Замглавы МИД России Грушко заявил о долгосрочных последствиях высылки дипломатов из ЕС

Россия не хочет рвать дипломатические отношения с западными странами, несмотря на то, что их «недружественной политике не видно границ». С таким мнением выступил замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Цитату приводит ТАСС.

«Очевидно, что эта кампания заранее согласована. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения... Делается это сознательно, последствия будут ощущаться очень долго», — заявил Грушко. Замглавы МИД ответил на такие действия фразой «ломать не строить».

Ранее посла России в Риме Сергея Разова вызвали в МИД республики, где ему сообщили о высылке 30 российских дипломатов. До этого сообщалось о высылке десятков российских дипломатов из других европейских стран, в том числе из Франции и Германии. Предполагается, что Рим в своем решении скоординировал позицию с Берлином и Парижем.