Следователи завершили дело похитителя алтайской школьницы

В суд направлено дело мужчины, похитившего и запершего в подвале алтайскую школьницу

В Алтайском крае завершено расследование дела в отношении 40-летнего россиянина, который похитил и держал 12-летнюю девочку из Бийска в подвале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

По версии следствия, 31 июля 2021 года мужчина заметил катавшуюся на велосипеде девочку, напал на нее и оглушил. После этого положил связанную школьницу в прицеп мотоблока. Мобильный телефон и одежду девочки обвиняемый специально оставил на берегу, чтобы все подумали, что она утонула.

У себя дома мужчина посадил пленницу в подвал и удерживал ее несколько дней. Как полагают следователи, он отпустил девочку, испугавшись общественного резонанса, вызванного ее пропажей. Узнав о масштабных поисках школьницы, злоумышленник сбежал.

12 августа его задержали в селе Онгудай на Алтае. Мужчину опознал местный житель.

Задержанного обвинили в похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, и угрозе убийством.