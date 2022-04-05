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Политолог высказался о Байдене и худших президентах США

Политолог Дудаков заявил, что Байден не является худшим президентом США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Политолог-американист Малек Дудаков не согласился с заявлением бывшего вице-президента США Майка Пенса, который назвал Джо Байдена худшим президентом в истории Америки. По мнению специалиста, нынешний американский лидер войдет в десятку худших, но лидером антирейтинга является Джеймс Бьюкенен, при котором в Штатах началась гражданская война. Об этом он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Пенс заявил, что Байден причинил США больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. По его словам, за последние 14 месяцев инфляция в Штатах достигла сорокалетнего максимума, а цены на бензин подскочили на 70 процентов. Он также припомнил политику организованный вывод войск из Афганистана и ошибки в борьбе с пандемией коронавируса.

Интересы Пенса

По словам политолога, у Пенса есть свой интерес, чтобы делать подобные заявления в отношении Байдена, так как он сейчас помогает республиканцам на выборах в Конгресс.

«При этом ходят слухи, что он сам собирается выдвигаться в президенты. Я сомневаюсь, что у него есть какие-либо шансы, особенно если выдвинется Трамп, но как минимум такое желание Майк Пенс, судя по всему, выражает, потому что ездит уже в Штаты типа Айовы и Нью-Гэмпшира и пытается как-то аккумулировать там себе поддержку. Здесь вполне логично, что он называет Байдена худшим президентом США», — объяснил Дудаков.

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Байден в антирейтинге

Байден войдет в топ-10 худших президентов США, убежден политолог. Однако он не согласен с тем, что действующий лидер Америки возглавит этот антирейтинг. Его политику нельзя назвать успешной, тем не менее он находится на посту президента всего чуть больше года, отметил Дудаков.

Его годичное правление сложно назвать успешным, ему приходится как-то реагировать на все большее количество кризисов, с которыми сталкивается Америка: это рекордная инфляция, топливный кризис, ситуация в Афганистане, теперь Украина, миграционный кризис, взлет преступности, то есть сложно назвать хотя бы одну сферу, в которой у Байдена дела обстоят неплохо, тем не менее все-таки я пока не готов назвать его худшим президентом США

Малек Дудаковполитолог-американист

Одна из ключевых проблем политики Байдена, по его мнению, состоит в том, что у него отсутствует видение того, как выходить из кризисов. Однако американист не исключает, что за оставшиеся три года правления ситуация может поменяться.

«У него есть время для того, чтобы исправиться, но пока мы не видим, что у Байдена есть какое-то понимание и стратегия того, как выкарабкиваться из того огромного количества кризисов, в которых оказалась Америка, поэтому вполне возможно, что в будущем его назовут одним из худших президентов США», — рассказал политолог.

Худший президент США

По словам Дудакова, обычно американские историки причисляют к худшим президентам Штатов Герберта Гувера, при котором случилась Великая депрессия, и Джеймса Бьюкенена, при котором началась гражданская война. «Я согласен с тем, что Джеймс Бьюкенен — худший президент США, при нем разразилась гражданская война, в которой Америка понесла сильнейшие потери за всю свою историю», — заключил он.

Ранее Байден обвинил в рекордном росте цены галлона бензина в США президента России Владимира Путина. При этом он признал, что рост цен на бензин начался еще до событий на Украине из-за восстановления спроса после пандемии и не поспевающего за ним предложения.

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Екатерина Смирная
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