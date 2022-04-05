Диетолог напомнила о забытом чудо-продукте

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала употреблять шиповник

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова напомнила о полезных свойствах шиповника. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Дианова назвала шиповник забытым чудо-продуктом. По ее словам, он богат витамином C, антиоксидантами и веществами, укрепляющими стенки сосудов.

Диетолог призналась, что ее удивляет, что его мало используют, хотя купить пакетик сушеного шиповника не представляет труда. Она посоветовала употреблять его, чтобы стимулировать желчеотделение.

Если посмотреть меню всех клиник России, то там днем дают шиповник, потому что это мягкий холеретик, он мягко стимулирует желчеотделение, но при этом бомбически дает ударную дозу витамина С. Даже при том, что он варится Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог

Ранее Дианова раскрыла опасность зависимости от кофе. Она утверждает, что эта привычка нарушает сон и снижает работоспособность, а также ухудшает восприимчивость, заставляет сердце работать на износ и вызывает изжогу.