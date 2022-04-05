Путин назвал причину ухудшения ситуации в энергетике

Путин заявил, что ситуация в энергетической сфере ухудшается из-за давления на «Газпром»

Энергетическая сфера в мире страдает из-за нерыночных мер и давления на российскую компанию «Газпром». Такие причины ухудшения ситуации на мировом рынке назвал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем очередную попытку наших партнеров переложить свои собственные ошибки в сфере экономики, энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет», — заявил российский президент.

Путин также напомнил, что Москва в качестве ответных мер может национализировать зарубежные энергетические активы, если Запад решится на подобный шаг по отношению к активам РФ. «Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — указал глава государства.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о новых санкциях против российской энергетики. Пятый по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России включает в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, а также новые персональные санкции.