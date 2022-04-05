СК расследует обстоятельства подрыва цистерн с химикатами в Рубежном

Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерн с азотом и аммиаком в Рубежном

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва украинскими военными цистерн с химикатами в Рубежном. Об этом во вторник, 5 марта, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

По данным следствия, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая, взорвали на территории завода цистерны с опасными химическими веществами. «В резервуарах завода содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Вдыхание этих токсичных веществ может вызвать тяжелые отравления и токсический отек легких у человека», — сообщили в СКР.

В СКР намерены совместно с правоохранительными органами Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировать следы противоправных действий и установить, какое именно подразделение ВСУ действовало в районе Рубежного. Планируется установить конкретных лиц, ответственных за организацию взрыва.

Ранее МЧС России заявило, что облако от подрывов цистерн с кислотой в ЛНР не угрожает Белгородской области.

5 апреля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о подрыве украинскими военными цистерны с химикатами в цехе производственного объединения «Заря» в Рубежном. По данным ведомства, на предприятии находится более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака.