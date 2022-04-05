МЧС оценило опасность для России облака от подрыва цистерн в Рубежном

МЧС России: Белгородской области не угрожает облако от подрывов цистерн с кислотой в ЛНР

Белгородской области не угрожает облако, образовавшееся после подрывов цистерн с кислотой в городе Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает региональное МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что город Рубежное находится на расстоянии порядка 100 километров от ближайшего населенного пункта Белгородской области.

«Из всех типов кислот, которые потенциально могли храниться на этом заводе, при образовании облака ни одно не дойдет до Белгородской области», — сообщили в МЧС.

Кислоты разлагаются и смешиваются с воздухом до неопасной для человека концентрации, заключили в ведомстве.

5 апреля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные взорвали цистерны с химикатами в Рубежном. Он заявил, что в резервуаре находилась соляная кислота.

В Народной милиции республики утверждают, что подрыв цистерны может привести к многочисленным жертвам среди населения. По информации ведомства, облако отравляющего вещества начало распространяться в заводском районе города. На данный момент там проживают более десяти тысяч человек.