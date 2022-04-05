Драка москвичей у мусорных баков за просрочку из «Дикси» попала на видео

Москвичи устроили драку за просрочку у мусорного бака возле магазина «Дикси»

Жители дома в московском районе Щукино пожаловались на постоянные драки за просрочку из магазина «Дикси» у мусорных баков под окнами жилых домов. Очевидица Мария Белова опубликовал видео конфликта в сообществе «Подслушано Щукино».

На кадрах видно, как толпа людей у мусорных баков расталкивает друг друга в попытке подобраться к контейнерам. Москвичи вырывают у соперников пакеты с едой. Те, кому удается получить свою долю просрочки, стараются быстрее покинуть контейнерную площадку. Один мужчина увозит с собой мусорный бак.

По словам Беловой, драка за еду происходит почти каждый вечер с тех пор, как открылся магазин «Дикси» неподалеку. «Это не бомжи. Сначала не было такой толпы, как на видео. Со временем собралось больше и больше. На видео это еще маленькая толпа, к удивлению, — рассказала москвичка изданию «Газета.ру».

Белова подчеркнула, что иногда сотрудник магазина, который отвозит просрочку на мусорку, не успевает от нее отойти, так как на еду сразу набрасываются люди. «Один мужчина встал, и своим весом не давал другим открыть крышку у мусорного контейнера. Знаете, это выглядит как охота», — отметила она.

Белова также рассказала, что после драки всегда остается много мусора, который потом убирают дворники. По словам москвички, поговорить с руководством магазина «Дикси» ей не удалось. «Судя по всему, руководству магазина не очень интересна эта ситуация», — отметила она.

Москвичка также сказала, что участников конфликта у мусорных контейнеров неоднократно простили не шуметь, на что те отвечали в грубой форме. «Дело даже не в людях, если бы магазин выбрасывал мусор в свои контейнеры, этого бы, я думаю, не происходило», — считает Белова.

В августе 2021 года в Петербурге на видео сняли пенсионеров, которые бросились разбирать просроченные продукты из магазина «Пятерочка». Сотрудник магазина рассказал, что такой ажиотаж с просрочкой происходит постоянно.

