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Популярный смартфон Samsung признан устаревшим

Samsung перестанет выпускать обновления для смартфонов Galaxy S9 и S9+

Фото: Richard Drew / AP

Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ перестанут получат обновления системы. Об этом сообщает издание Droid Life.

Журналисты медиа обратили внимание на список устройств Samsung, для которых продолжат выпускать обновления системы Android. В топе не оказалось флагманов Galaxy S9 и S9+. Таким образом, авторы сделали вывод, что корейская компания признала популярные девайсы устаревшими.

«Этот шаг неудивителен, так как перед нами телефоны четырехлетней давности, а Samsung раньше предлагала только четыре года обновлений для своих лучших устройств», — объяснили специалисты. Также авторы отметили, что четыре года постоянных обновлений — «хороший показатель» для телефонов на базе Android.

Более ранние флагманские устройства бренда также поддерживали четыре года — например, Galaxy S8 и S7. Samsung Galaxy S9 вышел в марте 2018 года, аппарат получил 5,8-дюймовый экран Super AMOLED, процессор Exynos 9810 или Qualcomm Snapdragon 845, четыре гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3000 миллиампер-часов.

В середине февраля Samsung пообещала длительную поддержку обновлениями для своих смартфонов. Так, по словам представителей компании, новые версии Android будут приходить на девайсы серии Galaxy S22 минимум четыре года.

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Андрей Ставицкий
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