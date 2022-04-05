Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» выдвинул требования к национализированной компании в Германии

«Газпром» отозвал своих представителей из управления немецкой компании Gazprom Germania

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Компании GAZPROM Germania, которая ранее оказалась национализирована в Германии, должна прекратить использование товарных знаков «Газпрома». Соответствующие требования российский гигант опубликовал в своем Telegram-канале.

«GAZPROM Germania GmbH, ее подконтрольные компании, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также их объекты вложений должны прекратить использование товарных знаков «Газпрома», в том числе в наименованиях и фирменной символике, чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с группой "Газпром"», — говорится в сообщении.

Российское предприятие также отозвало своих представителей из органов управления немецкой компании и подконтрольных ей фирм, сказано в посте.

В начале апреля стало известно, что группа «Газпром» с 31 марта вышла из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd. Заявление последовало за информацией об обысках в компании в ФРГ.

4 апреля стало известно, что теперь Gazprom Germania GmbH управляется Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA). Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. До этого СМИ сообщали, что власти ФРГ обсуждают продажу Gazprom Germania GmbH или некоторых ее подразделений частным покупателям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Байден объявит о планах США, Англии и Австралии создать гиперзвуковое оружие
Воздух в Москве стал в разы чище
СК расследует обстоятельства подрыва цистерн с химикатами в Рубежном
ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Оценены шансы Макрона на переизбрание президентом Франции
В Совфеде предупредили о риске самораспада Украины
Посетительница музея случайно похитила произведение искусства и попала под арест
Россиянка рассказала о бюджетном аналоге Дубая в России
Дебош в парфюмерном магазине в Москве попал на видео
Врач назвала признаки поведения детей с психическими проблемами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.