«Газпром» выдвинул требования к национализированной компании в Германии

«Газпром» отозвал своих представителей из управления немецкой компании Gazprom Germania

Компании GAZPROM Germania, которая ранее оказалась национализирована в Германии, должна прекратить использование товарных знаков «Газпрома». Соответствующие требования российский гигант опубликовал в своем Telegram-канале.

«GAZPROM Germania GmbH, ее подконтрольные компании, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также их объекты вложений должны прекратить использование товарных знаков «Газпрома», в том числе в наименованиях и фирменной символике, чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с группой "Газпром"», — говорится в сообщении.

Российское предприятие также отозвало своих представителей из органов управления немецкой компании и подконтрольных ей фирм, сказано в посте.

В начале апреля стало известно, что группа «Газпром» с 31 марта вышла из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd. Заявление последовало за информацией об обысках в компании в ФРГ.

4 апреля стало известно, что теперь Gazprom Germania GmbH управляется Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA). Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. До этого СМИ сообщали, что власти ФРГ обсуждают продажу Gazprom Germania GmbH или некоторых ее подразделений частным покупателям.