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Главу МИД Грузии пригласили на встречу министров иностранных дел стран НАТО

Глава МИД Грузии примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Georgia

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приглашен на встречу министров иностранных дел стран — членов и партнеров НАТО. Об этом сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

Мероприятие, которое посетит Дарчиашвили, пройдет 6-7 апреля в Брюсселе. В нем также примут участие министры иностранных дел других стран — партнеров НАТО: Украины, Швеции, Финляндии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и Австралии.

Отмечается, что на полях саммита глава грузинского МИД проведет встречи со своими коллегами, а также переговоры с главой дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепом Боррелем.

Дарчиашвили возглавил внешнеполитическое ведомство Грузии в понедельник, 4 апреля. До этого пост главы МИД республики занимал Давид Залкалиани, который продолжил свою работу на посту чрезвычайного и уполномоченного посла Грузии в США.

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Алевтина Запольская
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