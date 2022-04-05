Главу МИД Грузии пригласили на встречу министров иностранных дел стран НАТО
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приглашен на встречу министров иностранных дел стран — членов и партнеров НАТО. Об этом сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.
Мероприятие, которое посетит Дарчиашвили, пройдет 6-7 апреля в Брюсселе. В нем также примут участие министры иностранных дел других стран — партнеров НАТО: Украины, Швеции, Финляндии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и Австралии.
Отмечается, что на полях саммита глава грузинского МИД проведет встречи со своими коллегами, а также переговоры с главой дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепом Боррелем.
Дарчиашвили возглавил внешнеполитическое ведомство Грузии в понедельник, 4 апреля. До этого пост главы МИД республики занимал Давид Залкалиани, который продолжил свою работу на посту чрезвычайного и уполномоченного посла Грузии в США.