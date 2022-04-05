Главу МИД Грузии пригласили на встречу министров иностранных дел стран НАТО

Глава МИД Грузии примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приглашен на встречу министров иностранных дел стран — членов и партнеров НАТО. Об этом сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

Мероприятие, которое посетит Дарчиашвили, пройдет 6-7 апреля в Брюсселе. В нем также примут участие министры иностранных дел других стран — партнеров НАТО: Украины, Швеции, Финляндии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и Австралии.

Отмечается, что на полях саммита глава грузинского МИД проведет встречи со своими коллегами, а также переговоры с главой дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепом Боррелем.

Дарчиашвили возглавил внешнеполитическое ведомство Грузии в понедельник, 4 апреля. До этого пост главы МИД республики занимал Давид Залкалиани, который продолжил свою работу на посту чрезвычайного и уполномоченного посла Грузии в США.