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Глава МИД Грузии ушел в отставку

Глава МИД Грузии Залкалиани покинул свой пост

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани ушел в отставку со своего поста. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет «Sputnik Грузия».

Отмечается, что на должность главы МИД вместо покинувшего ее Залкалиани был назначен бывший глава администрации правительства Грузии Илия Дарчиашвили.

Гарибашвили также уточнил, что бывший министр иностранных дел продолжит свою работу на посту чрезвычайного и уполномоченного посла Грузии в США.

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Георгий Нестеров
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