Появилось подтверждение повышения Кадырова до генерал-лейтенанта

РИА Новости: источник подтвердил присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта

Главе Чеченской республики Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта. Эту информацию подтвердило агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник.

Как сообщает агентство, источник информации служит в одном из «правоохранительных ведомств». При этом текст приказа по-прежнему не опубликован.

О новом звании Кадырова сообщал спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что также не видел текста приказа, которым Кадырову было присвоено воинское звание.