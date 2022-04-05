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Появилось подтверждение повышения Кадырова до генерал-лейтенанта

РИА Новости: источник подтвердил присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Главе Чеченской республики Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта. Эту информацию подтвердило агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник.

Как сообщает агентство, источник информации служит в одном из «правоохранительных ведомств». При этом текст приказа по-прежнему не опубликован.

О новом звании Кадырова сообщал спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что также не видел текста приказа, которым Кадырову было присвоено воинское звание.

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Валерий Розенберг
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