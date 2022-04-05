Терапевт перечислила опасности магнитных бурь для гипертоников

Врач Капнинская: гипертоникам надо принимать легкие успокоительные во время магнитных бурь

Терапевт Надежда Капнинская перечислила опасности магнитных бурь для здоровья гипертоников. Врач обратила особое внимание на способы борьбы с метеочувствительностью, сообщают «Известия».

По словам врача, весной магнитные бури и смена погоды случаются чаще, чем в другие сезоны, что приводит к обострению хронических болезней у гипертоников. Во время повышения геомагнитной активности у них могут проявиться проблемы с суставами и сердечно-сосудистой системой, отмечает терапевт.

Капнинская обратила внимание, что метеочувствительным людям (астматикам, гипертоникам и гипотоникам) надо всегда иметь с собой препараты первой помощи. «Магнитные бури отрицательно влияют на здоровье пациентов с гипертонией. Рекомендую им регулярно принимать легкие успокоительные средства в дополнение к их основным лекарствам, — говорит медик. — Перемена погоды может спровоцировать повышение артериального давления и раздражительность».

Врач добавила, что весенние перепады температуры становятся причиной обострения апатии, депрессии, проблем с нервной системой. Для борьбы с метеозависимостью, по ее словам, нужно снизить физические и умственные нагрузки и ограничить информационный шум: меньше пользоваться гаджетами, реже смотреть телевизор и проверять соцсети.

Капнинская подчеркнула: решающую роль в борьбе с метеочувствительностью играет сон, который должен длиться не меньше восьми часов, и правильное питание, как минимум стоит исключить из рациона жирную и соленую пищу. Благоприятно сказываются на здоровье поддержание тонуса с помощью контрастного душа, легкая гимнастика, длительные прогулки и самое важное — отказ от вредных привычек, добавила врач.

Терапевт обратила особое внимание, что, если реакция на смену погоды доставляет сильный дискомфорт, необходимо обратиться за медицинской помощью.

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