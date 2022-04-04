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Диетолог назвала секреты правильного питания для здорового сна

Диетолог Стефани Нельсон назвала десерты врагом здорового сна

Фото: Michaela Baum / Unsplash

Диетолог программы My Fitness Pal Стефани Нельсон раскрыла секреты правильного питания, которые помогут наладить здоровый сон. Она рассказала об этом в интервью изданию Cnet.

По мнению эксперта, главными врагами качественного отдыха ночью являются десерты, алкоголь, жирная пища, кофеин, сладкие напитки и ночные развлечения. Основными секретами здорового сна диетолог назвала сбалансированный ужин, состоящий из богатых белком и углеводами с высоким содержанием клетчатки продуктов, а также продуктов, способствующих умеренной выработке серотонина.

«Еда с большим количеством сахара или жира плохо сказывается на сне. Но лечь спать голодным — тоже не идеальный вариант, — добавила Нельсон. — Чтобы не заснуть с урчащим желудком, можно съесть что-то небольшое с высоким содержанием клетчатки и белка: банан с арахисовым маслом, горсть ягод с йогуртом, миндаль или другие орехи, немного овсянки или творога».

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По словам Нельсон, употребление неправильных продуктов в неподходящее время является основной причиной ухудшения качества сна, необходимого для поддержания физического и психического здоровья. В свою очередь, после бессонной ночи повышается шанс сделать плохой выбор меню на день. В итоге, по мнению диетолога, человек попадает в замкнутый круг: начинает мало спать и выбирать вредную еду. К тому же плохой сон может привести к нарушению гормонального баланса, что вызовет голод: люди, которые спят меньше, как правило, едят больше.

«Взаимосвязь между сном и питанием очень сложна. На любой биологический процесс, включая сон, влияет концентрация питательных веществ в организме, — комментирует Нельсон. — Так, высокий уровень сахара в крови сказывается на энергии, что может помешать уснуть. Другие питательные вещества воздействуют на нейротрансмиттеры, облегчающие расслабление».

Ранее ученые Гарвардской школы медицины связали любовь к авокадо с низким риском развития болезней сердца. Они отметили, что, согласно исследованиям, если человек заменит этим фруктом другие не столь полезные, но тоже богатые жиром продукты, он будет реже болеть.

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Вера Владзиевская
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