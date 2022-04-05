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В ЛНР рассказали о воюющих на стороне Киева женщинах-наводчицах

Военнослужащий ЛНР рассказал, что на стороне Киева воюют молодые женщины-наводчицы

Фото: Globallookpress.com

Военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР) под позывным Тема рассказал о воюющих на стороне Киева молодых женщинах-наводчицах. Его цитирует РИА Новости.

По словам военнослужащего, продвигаясь по Попасной в местах, где базировалась украинская армия, бойцы ЛНР находили документы женщин-военнослужащих. «Возраст самый молодой, по-моему, 20 лет, а так до 25 лет. Все наводчицы», — заявил он.

Военнослужащий ЛНР также отметил, что среди сдавшихся в плен украинских военных женщин пока не было.

5 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о девяти обстрелах территории республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки.

Кроме того, в Народной милиции ЛНР обвинили украинских военных в подрыве цистерны с химикатами в Рубежном. Момент подрыва, считают в ведомстве, был спланирован ВСУ с учетом направления ветра — облако движется в сторону освобожденной силами ЛНР Кудряшовки.

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Алевтина Запольская
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