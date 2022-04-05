Россиянам раскрыли сроки возвращения средств гигиены в магазины в полном объеме

Анастасия Птуха раскрыла сроки возвращения средств гигиены в магазины в полном объеме

Член совета директоров Гильдии маркетологов Российской Федерации Анастасия Птуха раскрыла сроки возвращения средств гигиены в магазины в полном объеме. Комментарий эксперта приводит информационный портал Life.ru.

Специалист отметила, что повышенный спрос на данные изделия будет сохраняться в течение некоторого времени. Причиной тому, по ее словам, послужили возникший вокруг товаров на фоне санкций ажиотаж и затруднения в сфере логистики.

В то же время Птуха пояснила, что для налаживания должного производства указанной продукции потребуется около трех месяцев. За этот период будет решена проблема с поставками необходимого сырья (целлюлозы) и самих товаров.

При этом в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации отметили, что увеличение затрат на логистику и сырье, а также изменение курса рубля сказались на повышении стоимости средств личной гигиены. Однако дефицита изделий не ожидается. «Сейчас в России работает более 15 предприятий по выпуску средств личной гигиены. 90 процентов внутреннего рынка — отечественные производители, 10 процентов — импорт. Так, годовой объем производства прокладок: 2,3 миллиарда упаковок (327 миллиардов рублей). Дефицита не ожидается», — объяснили в ведомстве.

В марте стало известно, что россиянки принялись скупать средства личной гигиены из страха дефицита товаров в связи с введенными против России санкциями. Покупательницы массово пожаловались на отсутствие прокладок, тампонов, памперсов и туалетной бумаги во многих магазинах страны, в том числе в «Перекрестке», «Ашане», «Пятерочке» и других. Кроме того, по словам потребителей, цена продуктов базовой гигиены на популярных маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries, значительно выросла за последнюю неделю.

