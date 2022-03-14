Россиянки скупили средства личной гигиены и пожаловались на дефицит в магазинах

Российские покупатели пожаловалась на отсутствие прокладок и тампонов в магазинах страны

Россиянки принялись скупать средства личной гигиены из страха дефицита товаров в связи с введенными против России санкциями. Об этом сообщает Medialeaks.

Покупательницы массово пожаловались на отсутствие прокладок, тампонов, памперсов и туалетной бумаги во многих магазинах страны, в том числе в «Перекрестке», «Ашане», «Пятерочке» и других. Кроме того, по словам потребителей, цена продуктов базовой гигиены на популярных маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries, значительно выросла за последнюю неделю.

Например, пользовательница Twitter с никнеймом vlOddWSVeWAf1IG разместила скриншот, на котором видно, что прокладки марки Always, производящиеся американской компанией Procter & Gamble, стоят 14,7 тысячи рублей с учетом скидки. «Мне плохо», — подписала она пост. В то же время блогерша anisshko пожаловалась на отсутствие памперсов в «Детском мире».

Ранее стало известно, что корпорация Procter & Gamble прекращает инвестиции и рекламную активность в России. Компания, являющаяся одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров, отметила, что оставит на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие именно бренды уйдут из страны.