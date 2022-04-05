Байден объявит о планах США, Англии и Австралии создать гиперзвуковое оружие

FT: Байден объявит о планах создать гиперзвуковое оружие совместно с Англией и Австралией

Президент США Джо Байден объявит о планах альянса AUKUS создать гиперзвуковое оружие. Разработка ведется в партнерстве с Великобританией и Австралией, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Издание пишет, что президент США объявит о разработке во вторник. При этом новая программа может быть направлена в ответ на наращивание военной мощи Китая, так как, по оценке Пентагона, страна существенно опережает их в вопросах гиперзвукового оружия.

