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Пентагон подтвердил успешные испытания гиперзвуковой ракеты

Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты HAWC

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) подтвердило успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Пентагон рассказал об успешных летных испытаниях боеприпаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оборонного ведомства Соединенных Штатов.

Отмечается, что DARPA и Военно-воздушные силы США завершили летные испытания гиперзвуковой ракеты, которую создали в рамках проекта Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Боеприпас изготовила компания Lockheed Martin.

О первом запуске гиперзвуковой ракеты HAWC стало известно в 2021 году. Боеприпас получил прямоточный воздушно-реактивный двигатель и боевую часть кинетического поражения.

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24 декабря

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что в США испытали гиперзвуковую ракету. Источник уточнил, что испытания провели тайно, чтобы избежать роста эскалации.

В марте заместитель генерального директора НПО машиностроения Анатолий Свинцов заявил о готовности создать авиационную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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Даниил Иринин
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