В России заявили о готовности создать авиационную версию «Циркона»

В НПО машиностроения заявили о большом заделе для создания авиационной версии «Циркона»

Россия при необходимости готова создать авиационную версию гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом заявил заместитель генерального директора НПО машиностроения Анатолий Свинцов, передает ТАСС.

«По авиационной версии у нас тоже есть большой задел. Когда придет время, мы обязательно продолжим эту работу, а пока страна уже имеет гиперзвуковую авиационную ракету — это ракета "Кинжал"», — сообщил представитель предприятия-разработчика.

При этом он пояснил, что изначально специалисты вели разработку как морской, так и авиационной версий «Циркона», однако по решению заказчика на первом этапе предпочтение было отдано именно морской конфигурации.

Ранее в марте стало известно, что государственные испытания «Циркона» с надводного носителя могут завершиться в июне-июле выполнением итогового запуска в рамках этих испытаний.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в России начали изготавливать «Цирконы». Производство ракеты наладили на реутовском НПО машиностроения. В декабре 2021-го министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что серийные поставки ракет «Циркон» начнутся в 2022 году.