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В России заявили о готовности создать авиационную версию «Циркона»

В НПО машиностроения заявили о большом заделе для создания авиационной версии «Циркона»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Россия при необходимости готова создать авиационную версию гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом заявил заместитель генерального директора НПО машиностроения Анатолий Свинцов, передает ТАСС.

«По авиационной версии у нас тоже есть большой задел. Когда придет время, мы обязательно продолжим эту работу, а пока страна уже имеет гиперзвуковую авиационную ракету — это ракета "Кинжал"», — сообщил представитель предприятия-разработчика.

При этом он пояснил, что изначально специалисты вели разработку как морской, так и авиационной версий «Циркона», однако по решению заказчика на первом этапе предпочтение было отдано именно морской конфигурации.

Ранее в марте стало известно, что государственные испытания «Циркона» с надводного носителя могут завершиться в июне-июле выполнением итогового запуска в рамках этих испытаний.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в России начали изготавливать «Цирконы». Производство ракеты наладили на реутовском НПО машиностроения. В декабре 2021-го министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что серийные поставки ракет «Циркон» начнутся в 2022 году.

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Варвара Кошечкина
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