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Раскрыты сроки завершения испытаний «Циркона»

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершатся в июне-июле 2022 года

Фото: пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Раскрыты сроки завершения испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству.

По словам собеседника, государственные испытания «Циркона» с надводного носителя могут завершиться в июне-июле выполнением итогового запуска в рамках этих испытаний.

В конце февраля командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан первого ранга Игорь Крохмаль рассказал, что дальность полета гиперзвуковой ракеты надводного базирования «Циркон» составляет 1500 километров. Крохмаль подчеркнул, что внешность ракеты засекречена, длина «Циркона» составляет около девяти метров, а диаметр — 60 сантиметров.

Марина Совина
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