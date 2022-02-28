Названа дальность гиперзвукового «Циркона»

Дальность полета гиперзвуковой ракеты надводного базирования «Циркон» составляет 1500 километров. Об этом командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан первого ранга Игорь Крохмаль сообщил в репортаже для программы «Вести недели» на канале «Россия 1», передает ТАСС.

«Стрельба будет вестись на расстояние от 1000 до 1500 километров. Если взять 1000 километров и разделить на скорость 9 Махов, мы получаем время полета 580-620 секунд», — сообщил он.

В репортаже сообщили о пуске ракеты, которая поразила морскую цель на дальности до тысячи километров. Пуск боеприпаса произвели из акватории Баренцева моря.

Командир корабля подчеркнул, что внешность ракеты засекречена. Он отметил, что универсальная пусковая установка позволяет определить только приблизительные габариты ракеты. По словам командира фрегата, длина «Циркона» составляет около девяти метров, а диаметр — 60 сантиметров.

19 февраля прошли учения сил стратегического сдерживания. В рамках маневров выполнили пуск ракет «Циркон» по наземным и морским целям.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что серийные поставки ракет «Циркон» начнутся в 2022 году.

В ноябре источник, близкий к Минобороны России, отмечал, что в России начали изготавливать «Цирконы». Производство ракеты наладили на реутовском НПО машиностроения.