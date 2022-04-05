Раскрыты детали будущего рекорда Федора Конюхова в Арктике

Российский путешественник Федор Конюхов поставит новый экстремальный рекорд в Арктике

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов раскрыл детали своего нового экстремального рекорда, ставить который он намерен в Арктике. О планах путешественника «Ленте.ру» стало известно из поступившего в редакцию сообщения бюро JMGroup.

Сообщается, что Конюхов намерен за десять часов преодолеть на двухместном мотопараплане по меньшей мере 500 километров, чтобы побить достижение польских пилотов, которым за это время удалось пролететь 427 километров.

В команде путешественника будет пилот Игорь Потапкин. Вдвоем они начнут свой полет со льдины на Северном полюсе, куда прибудут в составе команды атомного ледокола «50 лет Победы», и возьмут курс на острова Земли Франца-Иосифа. После посадки — она тоже произойдет на льду — путешественник и пилот будут ждать возвращения ледокола. Он доставит команду в Мурманск.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов успешно завершил путешествие на Северный полюс на дрейфующей льдине. Самой большой опасностью могли оказаться полярные медведи, однако хищники не приближались к станции. В общей сложности путешественник провел на льдине 249 часов 25 минут. Его самочувствие после проделанного пути оценивается как отличное.

70-летний Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, в том числе на весельной лодке, а также стал первым россиянином, который побывал на семи высочайших вершинах шести частей света и на Южном и Северном полюсах.