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Российский суд впервые разрешил арестовать украденную криптовалюту

В Петербурге суд впервые разрешил арестовать украденную с кошелька криптовалюту Ethereum

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Районный суд в Санкт-Петербурге разрешил арестовать украденную с кошелька криптовалюту Ethereum (ЕТН). Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным следствия, в 2017 году потерпевший купил семь тысяч ETH (как пишут РИА Новости, по текущему курсу это около двух миллиардов рублей). Позже его криптокошелек взломал предполагаемый преступник и перевел все средства себе. Обнаружив пропажу, владелец обратился в правоохранительные органы.

Было возбуждено дело по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 158 («Кража») УК РФ. Следователи вышли на след подозреваемого и выяснили, что на его 24 криптокошельках хранится четыре тысячи ETH, после чего суд и наложил арест на криптоденьги. По словам Лебедевой, это первый подобный случай в российской судебной практике.

22 марта сообщалось, что в Подмосковье задержали подозреваемого в растрате активов криптовалютной биржи.

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Елизавета Новикова
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