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В Подмосковье задержан подозреваемый в растрате активов криптовалютной биржи

В МВД рассказали о первом в России деле о растрате миллионных активов криптовалютной биржи

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подмосковье задержан подозреваемый по первому в России уголовному делу о растрате миллионных активов криптовалютной биржи. Подробности расследования «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозрение следователей пало на одного из фактических владельцев торговой интернет-площадки. По версии сотрудников МВД, он следил за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, мужчина вывел часть средств и присвоил.

Владельца криптовалютной биржи задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе. В дорожных чемоданах мужчины оперативники нашли более 190 миллионов рублей.

В рамках расследования в домах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте были проведены обыски. По словам Ирины Волк, изъято 50 миллионов рублей, один миллион долларов, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, различные предметы роскоши и документы.

Задержанному предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Его заключили под стражу.

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Мария Рубникович
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