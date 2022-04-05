Российский посол рассказал о намерении Кулебы повлиять на выборы в Венгрии

Посол заявил, что глава МИД Украины Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов рассказал о намерении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы повлиять на выборы в Венгрии. По его словам, глава МИД обсуждал этот вопрос с украинским послом Любовью Непоп, передает РИА Новости.

По словам Станиславова, венгерской стороне известен факт телефонного разговора между Кулебой и украинским послом, в ходе которого стороны обсуждали возможные способы влияния на выборы в стране. Свои усилия они намерены были объединить с венгерской оппозицией.

Посол заявил, что, хотя оппозиция и отрицает факт разговора, нет оснований не доверять венгерскому руководству.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в попытке повлиять на парламентские выборы в Венгрии, которые пройдут в стране 3 апреля. По его словам, постоянные консультации с украинским правительством ведут левые политические силы Венгрии.

3 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе своей партии на выборах в Национальное собрание страны. Позже он заявил, что внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес», которую он возглавляет.

