Лавров указал на цель распространения фейков о Буче

Лавров заявил, что фейк про Бучу отвлекает от решения Киева выдвигать новые условия

Глава МИД России Сергей Лавров указал на цель распространения фейков о трагедии в Буче, указав, что это делается для отвлечения внимания от того, что Киев решил отказаться от своих предложений в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия, а как только западные СМИ разогнали фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс», — сказал российский министр.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада намеренно подкрепляют истерию по поводу трагедии в Буче, чтобы подорвать ход переговоров между Москвой и Киевом.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России ранее также назвало обвинения Украины провокацией.