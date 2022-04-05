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Лавров призвал не повторить судьбу Минских договоренностей

Глава МИД России Лавров призвал, чтобы переговоры с Киевом не повторили судьбу «Минска-2»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров призвал, чтобы мирные переговоры с Киевом не повторили судьбу Минских договоренностей. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что для настоящего прогресса по мирным переговорам, а не видимости, Киев «не должен заниматься саботажем». В противном случае, заявил Лавров, есть риск повторить судьбу Минских договоренностей, однако Россия на это никогда не пойдет.

«Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы Минских договоренностей и не можем допустить такого повторения», — сказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Согласно документу, возглавит делегацию глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Речь идет о гарантиях безопасности со стороны других стран мира на случай, если Украина в будущем подвергнется нападению. Этот вопрос в том числе обсуждался во время переговоров делегаций Москвы и Киева в Турции 29 марта.

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Марина Совина
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