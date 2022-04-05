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Перечислены способы самостоятельно избавиться от дыр и повреждений на стенах

Специалист по ремонту Льюис призвал самостоятельно чинить стены с помощью лайфхаков

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Специалист по ремонту, старший бренд-менеджер компании Valspar Paint Тоби Льюис поделился простыми способами самостоятельно и очень быстро избавиться от косметических дефектов на стенах. Об этом сообщает онлайн-издание Metro.

Эксперт отметил, что устранение небольших повреждений, дыр, царапин и сколов на стенах может быть не таким сложным делом, как кажется на первый взгляд, если знать полезные лайфхаки, которые он перечислил.

Так, он посоветовал счистить при помощи скребка с плоским краем облупившуюся или потрескавшуюся краску. Если на стене есть трещина, он рекомендовал заполнить ее специальным наполнителем для трещин и дать высохнуть. Затем обработанную поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой, натереть сахарным мылом и промыть водой — поверхность станет плоской и чистой, и к ней будет хорошо прилипать краска.

Как только стена высохнет, утверждает Льюис, нужно нанести небольшими порциями краску маленькой кистью вдоль трещины, слегка растушевывая границу, а затем пройтись по обработанной поверхности валиком, чтобы скрыть следы ремонта.

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Также эксперт перечислил способы избавиться от небольших дырок от старых гвоздей или дюбелей и сколов. Их можно заполнить шпаклевкой, а затем отшлифовать высохший участок. Либо приобрести специальное средство для заполнения отверстий в стене. Льюис пояснил: «Можно использовать любой подходящий наполнитель. Его вам помогут подобрать в ближайшем хозяйственном магазине. Как только шпаклевка или наполнитель высохнут, отшлифуйте место наждачкой и смело красьте».

Если на краске стен по какой-то причине появились потертости или выцветшие пятна, можно использовать наждачную бумагу зернистостью 120-150, чтобы сгладить неровности, а затем покрасить все заново, только делать это надо очень осторожно, чтобы снять только верхний слой, отметил Тоби.

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Наталья Обрядина
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