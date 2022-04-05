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Силы ЛНР прорвали украинскую оборону на одном из направлений

Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Силы Луганской народной республики (ЛНР) прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Отмечается, что подразделения ЛНР прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ на Северодонецком направлении и уничтожили до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники противника.

В Минобороны также добавили, что в настоящий момент силы республики ведут бой на северной окраине села Замуловка и продолжают наступление на позиции 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ведя боевые действия на восточной окраине поселка Новотошковское.

Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Мариуполя Вооруженными силами (ВС) России были сбиты два вертолета Ми-8, которые направлялись для эвакуации лидеров батальона «Азов». В ведомстве уточнили, что воздушные судна пытались прорваться к городу со стороны моря и были поражены из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

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Алевтина Запольская
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