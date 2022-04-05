Силы ЛНР прорвали украинскую оборону на одном из направлений

Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении

Силы Луганской народной республики (ЛНР) прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Отмечается, что подразделения ЛНР прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ на Северодонецком направлении и уничтожили до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники противника.

В Минобороны также добавили, что в настоящий момент силы республики ведут бой на северной окраине села Замуловка и продолжают наступление на позиции 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ведя боевые действия на восточной окраине поселка Новотошковское.

Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Мариуполя Вооруженными силами (ВС) России были сбиты два вертолета Ми-8, которые направлялись для эвакуации лидеров батальона «Азов». В ведомстве уточнили, что воздушные судна пытались прорваться к городу со стороны моря и были поражены из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).