Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посла Украины в Германии обвинили во вмешательстве в дела Берлина

Автор Junge Welt Лаутербах обвинил посла Украины Мельника во вмешательстве в дела Берлина
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Посла Украины в Германии Андрея Мельника обвинили в игнорировании правил дипломатического поведения. Издание Junge Welt заявило, что Мельник открыто вмешивается во внутренние дела Берлина.

«Мельнику не мешало бы освежить в памяти содержание Венской конвенции, поскольку его действия на протяжении нескольких последних лет являются пощечиной всем правилам дипломатического поведения», — говорится в материале.

Автор статьи Райнхард Лаутербах отмечает, что украинский посол заслужил высылку после того, как раскритиковал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за его контакты с Россией.

Впрочем, по словам журналиста, в Киеве наглядно продемонстрировали, как можно достичь такого результата иным путем. Так, например, президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии только потому, что они «не достигли никаких результатов в том, чтобы склонить страны своего пребывания к поставкам оружия на Украину».

Журналист предложил просто перестать поставлять оружие на Украину, если оскорбления немецких чиновников не прекратятся, тогда, считает он, «проблема Мельника» решится сама собой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Байден объявит о планах США, Англии и Австралии создать гиперзвуковое оружие
Воздух в Москве стал в разы чище
СК расследует обстоятельства подрыва цистерн с химикатами в Рубежном
ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Оценены шансы Макрона на переизбрание президентом Франции
В Совфеде предупредили о риске самораспада Украины
Посетительница музея случайно похитила произведение искусства и попала под арест
Россиянка рассказала о бюджетном аналоге Дубая в России
Дебош в парфюмерном магазине в Москве попал на видео
Врач назвала признаки поведения детей с психическими проблемами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.