Посла Украины в Германии обвинили во вмешательстве в дела Берлина

Автор Junge Welt Лаутербах обвинил посла Украины Мельника во вмешательстве в дела Берлина

Посла Украины в Германии Андрея Мельника обвинили в игнорировании правил дипломатического поведения. Издание Junge Welt заявило, что Мельник открыто вмешивается во внутренние дела Берлина.

«Мельнику не мешало бы освежить в памяти содержание Венской конвенции, поскольку его действия на протяжении нескольких последних лет являются пощечиной всем правилам дипломатического поведения», — говорится в материале.

Автор статьи Райнхард Лаутербах отмечает, что украинский посол заслужил высылку после того, как раскритиковал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за его контакты с Россией.

Впрочем, по словам журналиста, в Киеве наглядно продемонстрировали, как можно достичь такого результата иным путем. Так, например, президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии только потому, что они «не достигли никаких результатов в том, чтобы склонить страны своего пребывания к поставкам оружия на Украину».

Журналист предложил просто перестать поставлять оружие на Украину, если оскорбления немецких чиновников не прекратятся, тогда, считает он, «проблема Мельника» решится сама собой.