Россия ответит на объявление ЕС сотрудников постпредства персонами нон грата

Захарова: Москва ответит на объявление ЕС сотрудников постпредства персонами нон грата

Москва ответит на решение Европейского союза (ЕС) об объявлении сотрудников постпредства при объединении персонами нон грата. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — рассказала дипломат.

Ранее стало известно, что ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России при объединении персонами нон грата. В ЕС отметили, что российских сотрудников вышлют за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу. Решение было принято объединением на фоне событий в украинской Буче, где, по данным Киева, были совершены массовые убийства мирных жителей.