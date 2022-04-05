Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия ответит на объявление ЕС сотрудников постпредства персонами нон грата

Захарова: Москва ответит на объявление ЕС сотрудников постпредства персонами нон грата
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Москва ответит на решение Европейского союза (ЕС) об объявлении сотрудников постпредства при объединении персонами нон грата. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — рассказала дипломат.

Ранее стало известно, что ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России при объединении персонами нон грата. В ЕС отметили, что российских сотрудников вышлют за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу. Решение было принято объединением на фоне событий в украинской Буче, где, по данным Киева, были совершены массовые убийства мирных жителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься
Москвич заявил на сына в полицию из-за квартиры
Минобороны сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах
России предсказали становление «полюсом силы»
В крупнейшем онлайн-магазине наркотиков прокомментировали информацию о закрытии
Девушка купила на барахолке кольцо за бесценок и продала его за сотни долларов
Обнаружена самая молодая экзопланета
Российских полицейских арестовали за взятку в 1,4 миллиона рублей
Россиянам назвали виды деятельности с наибольшей выплатой чаевых
Китай призвал США, НАТО и ЕС к диалогу с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.