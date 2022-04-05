Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата

Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России при объединении

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) принял решение объявить 19 сотрудников постпредства России при объединении персонами нон грата. Об этом заявили во внешнеполитической службе сообщества, передает ТАСС.

В российском МИД прокомментировали заявление Евросоюза о высылке сотрудников постпредства. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Москва даст соответствующий ответ.

О решении объявить российских дипломатов персонами нон грата ранее заявил верховный представитель объединения по делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, постпреда Москвы при объединении Владимира Чижова уведомили об этом шаге Евросоюза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Байден объявит о планах США, Англии и Австралии создать гиперзвуковое оружие
Воздух в Москве стал в разы чище
СК расследует обстоятельства подрыва цистерн с химикатами в Рубежном
ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Оценены шансы Макрона на переизбрание президентом Франции
В Совфеде предупредили о риске самораспада Украины
Посетительница музея случайно похитила произведение искусства и попала под арест
Россиянка рассказала о бюджетном аналоге Дубая в России
Дебош в парфюмерном магазине в Москве попал на видео
Врач назвала признаки поведения детей с психическими проблемами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.