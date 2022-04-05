Воздух в Москве стал в разы чище

Загрязнение воздуха в Москве сократилось в 2,6 раза за последние десять лет

С 2012 года загрязнение воздуха в Москве сократилось в 2,6 раза. Об улучшении экологической ситуации в столице рассказал руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, сообщает РИАМО.

«Если взять тенденции за последние десять лет, то по всем природным средам у нас идут значительные улучшения», — заявил специалист. Кульбачевский добавил, что выбросы парниковых газов за этот период уменьшились на 60 процентов. Эксперт также указал, что вода в городе стала более чистой и безопасной — в 5 из 12 контролируемых устьев притока класс качества повысился.

В центре города, по оценкам Кульбачевского, наблюдается положительная динамика по тяжелым металлам. Так, содержание в почве нефтепродуктов снизилось в 2,2 раза, а концентрация подвижных форм метилов — в 1,4-2,6 раза.

Специалист отметил, что в начале пандемии коронавируса улучшения в атмосферном воздухе были ощутимыми за счет меньшего количества транспорта на дорогах. Однако благоприятные изменения наблюдались лишь во время самоизоляции — после снятия ограничений все параметры выровнялись.

Как считает эксперт, на улучшение экологии в Москве влияет внедрение в транспортную сеть электробусов и появление электромобилей. Кроме того, вред для планеты снижается за счет изменений в строительной сфере, энергосбережения, реконструкции объектов инфраструктуры и очистных сооружений.