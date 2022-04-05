В работе «Яндекс.Музыки» произошел сбой

Более двух тысяч человек сообщили на Downdetector о сбое в работе «Яндекс.Музыки»

В работе популярного в России сервиса для прослушивания музыки «Яндекс.Музыка» во вторник, 5 апреля, произошел сбой. О неполадках юзеры сообщили на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Согласно представленному на Downdetector отчету, неполадки возникли примерно в три часа по московскому времени. Жалобы на работу сервиса оставили более двух тысяч человек.

Большая часть пользователей, 71 процент, сообщили о проблемах с веб-сайтом «Яндекс.Музыки». Остальные юзеры отметили сбои с потоковым аудио (17 процентов) и неполадки в приложении сервиса (12 процентов).

Всего на некорректную работу сервиса пожаловались более двух тысяч человек. Как указано на карте сбоя, с проблемами столкнулись юзеры «Яндекс.Музыки» из крупных российских городов, а также Белоруссии.

Пресс-служба «Яндекс.Музыки» в разговоре с РБК подтвердила, что у ряда пользователей возникли трудности с доступом к сервису. Вместе с тем в компании добавили, что он уже работает в прежнем режиме.