В работе популярного в России онлайн-магазина произошел сбой

Более тысячи юзеров из России сообщили о сбое у Wildberries на сервисе Downdetector

В работе популярного у россиян онлайн-магазина Wildberries в четверг, 31 марта, произошел новый сбой. О неполадках юзеры сообщили на сервисе Downdetector.

Согласно отчету портала, сбой случился примерно в 18 часов по московскому времени. На пике неполадок более тысячи пользователей оставили на сайте жалобы на работу магазина.

Со сбоем столкнулись жители многих российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Большая часть пользователей, 64 процента, сообщили о проблемах с приложением Wildberries. Еще 24 процента указали на неполадки с сайтом маркетплейса, а 12 процентов — на трудности с отслеживанием заказов.

Представители интернет-магазина неполадки официально не прокомментировали.

В середине марта стало известно о глобальном сбое в работе Wildberries. Пользователи более суток жаловались на проблемы с сервисом. Как позже предположил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий, неполадки в работе интернет-магазина могли быть связаны с хакерской атакой. Сообщалось, что в структуру сервиса мог попасть шифровальщик, который якобы уничтожил всю его инфраструктуру. В Wildberries позже опровергли эти заявления, назвав их вымыслом.