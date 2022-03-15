В Wildberries отреагировали на слухи об «уничтожении инфраструктуры»

В интернет-магазине Wildberries назвали вымыслом слухи об «уничтожении IT-инфраструктуры»

В интернет-магазине Wildberries отреагировали на слухи об «уничтожении IT-инфраструктуры» и «потере бэкенда», назвав это вымыслом и попыткой «стряхнуть пыль» с собственных брендов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в компании.

«Спешим расстроить "экспертов": наша ИТ-инфраструктура не пострадала, фронтенд и бэкенд в строю, персональная и финансовая информация, в том числе данные карт, на месте и в полной безопасности», — заявили в магазине, отметив, что уже в первый день Wildberries исправили 70 процентов ошибок и включили основной функционал для пользователей.

«Любой профессионал, имеющий отношение к вопросам ИТ-безопасности, подтвердит, что подобное было бы невозможно при "уничтожении инфраструктуры" и "потере бэкенда", особенно когда речь идет о крупнейшем интернет-магазине страны», — отметили в Wildberries.

14 марта произошел глобальный сбой в работе интернет-магазина. Он затронул жителей российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Большинство пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения. Некоторые отмечали проблемы с отслеживанием заказа и загрузкой веб-сайта.

Wildberries является одним из самых крупных фэшн-ретейлеров России. Международный интернет-магазин продает одежду, обувь, электронику, товары для дома и многое другое. Помимо России, Wildberries обслуживает покупателей США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Польши, Словакии, а также Германии, Израиля, Молдавии и Турции.