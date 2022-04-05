Российские магазины столкнулись с нехваткой ленты для этикеток

Ретейлеры столкнулись с нехваткой самоклеящейся ленты для этикеток

Cамоклеящаяся лента, которую российские ретейлеры используют для весовых товаров, подорожала примерно в четыре раза за месяц, пишет «Коммерсантъ».

Одному магазину в среднем нужно около двух тысяч упаковок в месяц, подсчитала партнер One Story Ольга Сумишевская. В России клейкую ленту для этикеток почти никто не производит, главным поставщиком была финская Raflatac. Она отказалась работать в стране из-за ситуации на Украине.

Шведская Fasson продолжает поставки, однако ее мощностей не хватает для обеспечения спроса. В «Азбуке вкуса» отметили, что лента подорожала примерно втрое. Магазинам, которые столкнулись с этой проблемой, придется перейти на более дешевые российские аналоги без нанесения логотипа, полагает директор сети «Вкустер» Сергей Плис. Другим вариантом могли бы стать закупки у Китая, но по этому направлению есть логистические трудности.

Для сокращения расхода ленты в магазинах «РеалЪ» уже сократили ассортимент некоторых товаров с низкими продажами. Ранее Федеральная налоговая служба России (ФНС) решила временно не штрафовать магазины, которые не могут выдать покупателям бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты.