Популярные смартфоны Xiaomi признали устаревшими

Xiaomi прекратила поддержку Xiaomi Mi 8, Mi 9 SE и других смартфонов

Xiaomi прекратила поддержку обновлениями нескольких десятков смартфонов. Об этом сообщает издание Xiaomiui.

Журналисты медиа ссылаются на опубликованный список EOS (End of Support, окончание поддержки), в который попадают устаревшие смартфоны Xiaomi. Перечисленные в топе устройства больше не будут получать обновлений системы и патчи безопасности. В расширенный список попали несколько десятков гаджетов Xiaomi и Redmi.

Вместе с Mi 1, Mi 2 и Mi 3 — первыми устройствами бренда — в список оказались включены популярные до настоящего времени девайсы. Так, Xiaomi признала устаревшими смартфоны Mi Note Pro, Mi Max 2, Mi Mix 3, Mi A2 Lite, Mi Play. В списке оказался субфлагман Xiaomi Mi 9 SE, вышедший относительно недавно — в марте 2019 года.

В материале также упоминаются ранние моделей дочернего бренда Redmi — Redmi 1, Redmi 2, Redmi 3 и других гаджетов. Среди наиболее актуальных моделей присутствует вышедший в октябре 2018 года аппарат Redmi Note 6 Pro. «Всегда немного грустно, когда заканчивается срок службы поддержки устройства, но это неизбежная часть цикла продукта», — подчеркнули авторы издания.

Специалисты объяснили, что после попадания в список EOS смартфон не только перестает получать обновления Android, но и лишается патчей системы. Выход последних становится возможным лишь в том случае, если специалисты Xiaomi замечают серьезную угрозу безопасности ПО устройств.

Ранее аналитики агентства Omdia назвали Samsung Galaxy A12 самым продаваемым смартфоном в 2021 году. В топ-5 также вошли iPhone 12, iPhone 13, iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9A.