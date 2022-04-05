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Глава Южной Осетии заявил о поддержке идеи референдума российскими политиками

Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что российские политики поддержали идею референдума
Анатолий Бибилов

Анатолий Бибилов . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что ведущие российские политики поддержали идею референдума по вопросу вхождения республики в состав России. Об этом сообщает агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, идею референдума поддержали депутаты Государственной Думы, сенаторы и другие российские политические деятели. «Они прекрасно знают, что это на самом деле важно для всего народа Осетии», — заявил Бибилов.

Поддержавшие инициативу политики, по его словам, считают, что это правильный шаг, и сделать его необходимо ради безопасности республики, а также объединения народа.

Ранее Бибилов заявил, что жители республики также поддержат решение о вхождении в состав России. «Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа», — заявил он.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о планах республики в скором времени войти в состав России. Для этого, отметил он, в республике в ближайшие месяцы намерены провести референдум.

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Алевтина Запольская
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