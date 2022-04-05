Глава Южной Осетии заявил о поддержке идеи референдума российскими политиками

Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что российские политики поддержали идею референдума

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что ведущие российские политики поддержали идею референдума по вопросу вхождения республики в состав России. Об этом сообщает агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, идею референдума поддержали депутаты Государственной Думы, сенаторы и другие российские политические деятели. «Они прекрасно знают, что это на самом деле важно для всего народа Осетии», — заявил Бибилов.

Поддержавшие инициативу политики, по его словам, считают, что это правильный шаг, и сделать его необходимо ради безопасности республики, а также объединения народа.

Ранее Бибилов заявил, что жители республики также поддержат решение о вхождении в состав России. «Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа», — заявил он.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о планах республики в скором времени войти в состав России. Для этого, отметил он, в республике в ближайшие месяцы намерены провести референдум.