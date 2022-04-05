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В ЛНР заявили о применении украинскими военными фосфорных боеприпасов

Военнослужащий ЛНР заявил о применении ВСУ фосфорных боеприпасов при обстреле Попасной

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстрелах города Попасная используют фосфорные боеприпасы. Об этом военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сообщил РИА Новости.

Он рассказал, что украинские военные применяют в Донбассе запрещенные международными конвенциями фосфорные боеприпасы и кассетные бомбы, а также раскидывают противопехотные фугасные мины «Лепесток».

«Вот эти дома, по большей части сожженные дома, вот они зажигают дома. Мы начинаем продвигаться, (...) они умышленно зажигают дома. Целый квартал выжженный. Мы не знаем, были там люди, не были», — добавил военнослужащий.

В конце февраля Министерство обороны России сообщало о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в пригороде Киева. По данным ведомства, подразделения украинской армии, «отчаявшись сдержать наступление Вооруженных сил России», начали массово применять начиненные фосфором снаряды вблизи аэродрома Гостомель.

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Алевтина Запольская
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