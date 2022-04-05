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Глава ДНР поручил подготовить документы по денацификации

Глава ДНР Пушилин провел первое заседание Госкомитета обороны республики
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru / Global Look Press

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин провел первое заседание Государственного комитета обороны (ГКО), на котором дал поручение подготовить нормативные правовые акты по денацификации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Пушилина объяснил необходимость таких документов тем, что в нынешних условиях законодательство по противодействию экстремистской деятельности «не решает всех вопросов, нужен более широкий инструментарий по искоренению и недопущению неонацистских и националистических проявлений».

Также ГКО принял решение о координации усилий военных и правоохранительных органов ДНР. На заседании рассматривались вопросы по налаживанию жизнедеятельности освобожденных территорий, такие как обеспечение населения всем необходимым, оперативное снабжение медицинскими препаратами больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, работа предпринимателей. Пушилин подчеркнул, что заседания ГКО ДНР будут проходить ежедневно.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал неактуальным вопрос нахождения республики в составе Украины. По его словам, после того, как ДНР была признана несколькими государствами, в том числе Россией, нахождение республики в составе Украины «уже невозможно».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). До этого с просьбой о признании независимости ЛНР и ДНР к нему обратились их главы — Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

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Марина Совина
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