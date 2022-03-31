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В ДНР назвали неактуальным вопрос нахождения республики в составе Украины

Басурин заявил, что нахождение ДНР в составе Украины уже невозможно

Фото: Wikipedia

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал неактуальным вопрос нахождения республики в составе Украины. Его цитирует РИА Новости.

Басурин заявил, после того, как ДНР была признана несколькими государствами, в том числе Россией, нахождение республики в составе Украины «уже невозможно».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). До этого с просьбой о признании независимости ЛНР и ДНР к нему обратились их главы — Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

25 февраля республики Донбасса официально признала Абхазия. В администрации президента считают, что Абхазию связывают особые отношения с народами ЛНР и ДНР.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, о планах признать независимость республик также заявляли Сирия, ряд стран Латинской Америки, Венесуэла, Куба, Никарагуа и ЦАР.

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Алевтина Запольская
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