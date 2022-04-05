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Кремль назвал условие встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что в Кремле не отрицают возможность встречи Путина и Зеленского

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Москва не отрицает возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран. Такое условие назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь для нас ничего не изменилось: мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента, но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа», — объяснил представитель Кремля.

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Никита Абрамов
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